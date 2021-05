Kallas prantsuse meedias: Eesti ei sunni kedagi vaktsineerima

«See hakkab tööle nagu pass. Sinu telefon näitab sulle punast või rohelist, näitab, kas sul on vaktsiin või mitte; näitab, kas sul on antikehad või ei,» kirjeldas Kallas France24 saatejuhile, kuidas töötab e-vaktsiinipass. Kallas lisas, et selle juures on põhiküsimus, kuidas vaktsiinisertifikaat töötab koostöös teiste riikidega.