Õpilasmalevasse kandideeris viie minutiga üle poole tuhande noore

Sihtasutuse Õpilasmalev juhataja Ott Väli sõnas, et kõige kiiremini - vaid mõne minutiga - täitus Loomaaed 1 grupp ning vaid viie minutiga saadeti malevas osalemiseks üle 500 ankeedi. 13-19 aastastele noortele on valikus ligikaudu 50 malevarühma.

«Praeguseks on meil üle 1600 kandideerija. Kohti on aga umbes 900,» sõnas Väli, lisades, et kõik registreerunud on salvestatud nende andmebaasi ja kui mõnes rühmas koht vabaneb, siis pakutakse seda ka neile, kes esimese hooga kuskile rühma ei pääsenud.