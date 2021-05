FOTOD ⟩ President Kaljulaid kohtus Varssavis oma Poola kolleegiga

Eraldi rääkisid Poola ja Eesti riigipead rohepöördest. «Seisame siin Poolaga kõrvuti – teil on kivisüsi ja meil on põlevkivi. Üks on must ja teine on pruun, aga saastavad on mõlemad. Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamisel peame suutma tagada rohelisemale energiale ülemineku, aga tegeleda tuleb ka sotsiaalsete kõrvalefektidega,» rõhutas president Kaljulaid. Ka siin on Eesti huvi majanduskoostööd süvendada, sest Poola suurem turg on meie ettevõtjatele hea võimalus oma tegevuste võimendamiseks.