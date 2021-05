Riigikontrolör Janar Holm: vaktsiini laovaru on liiga suur

Vahed vaktsineerimise määras on riikide vahel praegu väga väikesed, aga ju siis on riike, kus laovaru on väiksem, või alustati mujal keerukamatest eagruppidest, üle 70-aastastest.

Aga ma ei pööraks nii väga tähelepanu pingereale, vaid vaataks esmalt riiulite poole. Kas kõik need vaktsiinid peavad ikka laos seisma? Viirusega saab võidelda ainult siis, kui vaktsiin on käsivarres.

Esmaspäeva hommikul oli Eestis kasutamata üle 120 000 doosi ehk ligi veerand sellest kogusest, mis on juba ära süstitud. Ma arvan, et laokogus on pisut liiga suur. Teisalt möönan, et riskide maandamiseks tuleb hoida teatavat varu teisteks doosideks, sest näiteks AstraZeneca vaktsiini sel nädalal ei tule, aga jah, varu võiks olla väiksem.