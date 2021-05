Postimees hakkab välja andma nädalalehte Postimees Nädal

«Me oleme Postimehe nädalavahetuse komplekti uuendanud seepärast, et inimeste lugemisharjumused on muutunud. Postimees Nädal on komponeeritud nii, et see vastab meie lugejate vajadustele ja ootustele aastal 2021. Me kirjutame asjadest, mis meie lugejatel just sel nädalal meeles mõlguvad. Või kui veel ei mõlgu, siis annab Postimehe nädalaleht ideid ja ainet selleks, millest tasub mõelda,» selgitas Sibrits.