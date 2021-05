Luik: Isamaa saab valimistel ka ilma minuta hakkama

«Pole midagi teha, see konkurss oli just praegu, nii et ei olnud võimalust valida. Ning seadus ei luba mul ka linnavolikogu liikmena jätkata. Samuti on strateegiakeskusel ootus, et ma ei kandideeri sügisestel valimistel. Seda olen ma neile ka lubanud,» ütles Luik Postimehele.

Ta lisas, et uut ametit sundis teda otsima muuhulgas ka see, et tegusa inimesena polnud ta nii-öelda täisrakkes. «Volikogu töö oli küll põnev, aga mitte piisavalt motiveeriv. Kuna ma olen ise 25 aastat ettevõtlusega tegelenud, siis tundus väga põnev anna linna ettevõtlusvaldkonda oma panus,» selgitas ta.

Erakonnale ei peaks tema valimistest kõrvale jäämine probleemiks olema. «Eelmistel valimistel pani Isamaa ju Tallinna valimistel välja 170 nime. Ma arvan, et ka seekord saadakse tubli nimekiri kokku,» arvas Luik.

Täpset palganumbrit vastne ettevõtlusdirektor oma sõnul veel ei tea. «Mind nimetati küll ametisse, aga lepingu sõlmimiseks läheb alles nüüd. Kõigepealt pean ma linnavolikogust lahkuma. Homme on viimane istung, millel ma osalen ning 10. maist lõpeb minu kui volikogu liikme staatus,» ütles Luik. Volikogu aseesimehena oli tema töötasu 2000 eurot kuus.

Enda järglaseks volikogu aseesimehe toolile soovitaks Luik erakonnakaaslast Riina Solmanit. «Fraktsiooni esimeheks soovitan kindlasti Riinat ja kui volikogu aseesimehe kohale kaalutakse ka Isamaa kandidaati, siis minu meelest oleks ta ka seal suurepärane kandidaat, kui valimisteni jäänud ajaks üldse uus aseesimees valitakse,» ütles Luik.

Nii Luik kui Solman jõudsid tööjõuturule seoses valitsuse vahetusega. Luik vabanes välisminister Urmas Reinsalu nõuniku ametist ning Solman rahvastikuministri positsioonilt.