Kärdla korteripõleng võis alata kilekotti kogutud vanadest patareidest

Päästeameti töötajate esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada vanadest patareidest, mis oli kilekotti kogutud ja riidenagisse riputatud. Korterielaniku sõnul oli ta sinna kogunud vanu eri tüüpi patareisid, et need hiljem kogumispunkti viia. Teine versioon on päästeameti sõnul, et põleng võis alguse saada elektrilüliti juurest.