Rahvasaadiku autolt müksu saanud meeleavaldajate ninamehel tuvastati haiglas vigastus

Keskerakondlasest riigikogu liige Igor Kravtšenko avaldas eile sotsiaalmeedias, et esmaspäeval tööle liikudes müksas ta autoga Toompea lossi ees parklas politseinikuga vaielnud meest. Internetis levitatud videost on näha, et tegemist on meeleavaldustelt tuttava Daniel Rüütmanniga.