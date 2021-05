Ants Laaneots: kaitsekulusid tahab kärpida viies kolonn

Kui endine sõjaväelane ja kaitseväe juhataja vaatan seda muidugi negatiivselt. Me leppisime ju kokku, et kui sellel aastal on kaitse-eelarve 645,5 miljonit eurot, siis meie koalitsiooni otsus oli algselt, et järgmise aasta kaitse-eelarve peab olema üle 700 miljoni euro. Nüüd käivad mingid mängud, koalitsioon on kõva surve all. Meie tsiviilne pool võitleb igasuguste suurte ehitiste eest, millel ei ole puutumust riigikaitse ega julgeolekuga. Sellest ma praegu aru ei saa, miks on vaja Tallinnas ja mujal just nüüd selliseid suuri objekte ehitada.