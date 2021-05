Kravtšenko ei lahku ka linnatranspordi nõukogust

Riigikogu liikmena on Kravtšenko pälvinud tähelepanu eelkõige sellega, et on madalat profiili hoidev rahvasaadik ja üks sõnaahtramaid. Peale selle, et ta on alates 2016. aastast asendusliikmena riigikogus, kuulub ta ka Tallinna linnavolikokku ning Tallinna Linnatranspordi (edaspidi TLT) ASi nõukogusse.