Järjekordne poliitik leidis tulusama ameti

Luik tõdes, et pool aastat enne kohalikke valimisi pole just kõige sobivam aeg aktiivsest poliitikast tagasi tõmbuda, aga paraku siiski juhtus nii. «Pole midagi teha, see konkurss oli just praegu, nii et ei olnud võimalust valida. Ning seadus ei luba mul linnavolikogu liikmena jätkata. Samuti on strateegiakeskusel ootus, et ma ei kandideeri sügisestel valimistel. Seda olen ma neile ka lubanud,» ütles Luik Postimehele. Ta kinnitas, et jääb siiski Isamaa erakonna liikmeks edasi.