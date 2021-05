Kohus saatis kuritegelikus ilmas tuntud Robert Pohlaku taas vangi

Kohtu all oli ka Robert Pohlaku naine, 35-aastane Anneli Pohlak, kellele kohus mõistis väljapressimise eest lõplikuks karistuseks tingimisi nelja aasta ja ühe päeva pikkuse vangistuse nelja aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Süüdistuse järgi oli Pohlaku nõude ettekäändeks see, et mehe käitumine oli sundinud tagaotsitavat Robert Pohlakut end põhjalikumalt varjama ning seeläbi olevat tal nurjunud tema väidetav äritehing. Sama meest oli Robert Pohlak juba varasemalt korduvalt ähvardanud kehavigastuste tekitamisega, milles talle samuti süüdistus esitati. Veel süüdistati Robert Pohlakut talle usaldatud vara omastamises, mis seisnes selles, et ta nõudis ühe lepingu poole huvides teiselt osapoolelt sisse võlasumma, kuid jättis raha endale.