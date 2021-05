Matis Mäeker sai vaatamata Martin Helme vastuseisule lõpuks ikkagi rahapesu andmebüroo juhiks

Valitsus lähtus oma otsuses riigikantselei tippjuhtide valikomisjoni läbiviidud avaliku konkursi tulemustest.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on Mäeker osalenud mitme suure rahvusvahelise rahapesujuhtumi lahendamisel. «Tegu on valdkonna tippeksperdiga, kes on väga hästi kursis Eesti finantsvaldkonna turuosaliste äritegevuse ja riskihaldusega ning omab ka laia rahvusvahelise koostöö kogemust,» lisas Pentus-Rosimannus.

Pikaleveninud uue juhi otsimine

Rahapesu andmebüroo juhi otsimine algas eelmise aasta septembris. Uut juhti aga ametisse ei nimetatud ja riigisekretär kuulutas välja uue avaliku konkursi. Detsembri alguses ütles toonane rahandusminister Martin Helme, et rahapesu andmebüroo juhi esimese konkursi raames välja valitu ei olnud tema eelistus ja ta kuulutas välja uue konkursi.

Martin Helme ütles Postimehele, et tema Mäekrit enda ametis oleku ajal ei kinnitanud, kuna tal oli kindel põhimõte, mis alustel uus juht tuleks valida.

«Kui kuulutati konkurss välja, siis oli mitu inimest kes kahtlemata vastasid tingimustele, aga mul oli väga selge põhimõte, arvestades seda, et Eestis magasid kõik institutsioonid maha rahapesu kriitilise ajal. Tahtsin rahapesu andmebürood juhtima inimest, kes ei olnud üheski nendest ametis, mis pidi järelevalvet teostama, kui maha magamine toimus,» ütles Helme ja lisas, et ta välistas ka kandidaadid, kes on töötanud panganduses.

«Ma ei sea kahtluse alla Mäkeri professionaalsust, aga minu soov oli, et rahapesu andmebürood hakkaks juhtima inimene, kellel ei tekiks mingilgi hetkel olukorda, kus peaks iseendale sisse vaatama, et ups, selle asjaga oleks pidanud tegelema juba 10 aastat tagasi,» täpsustas ta.

Rahapesu andmebüroo juhi konkurss kukkus tänavu veebruaris ka teist korda läbi, vahendas ERR. Nii kuulutati välja kolmas konkurss, mille võitiski Matis Mäeker.

Rahapesu andmebüroo on alates tänavu jaanuarist rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, mis teeb riiklikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.