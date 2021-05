Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul on kahetsusväärne, et Venemaa rakendab sanktsioone Euroopa Liidu kodanike suhtes, kes seisavad euroopalike väärtuste eest. Ta kinnitas, et keeleameti peadirektoril Ilmar Tomuskil ning keeleametil on valitsuse igakülgne toetus.