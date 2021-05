RIA ekspert: libakirjade kampaaniaga saadetakse sadu, kui mitte tuhandeid kirju

Ehkki sellel aastal petukirjade tõttu kahju kannatanud inimesed on esitanud politseile vaid paar kuriteoteadet, võib kahjusaajate hulk olla suurem.

Riigi infosüsteemide ameti (RIA) küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) infoturbe ekspert Joosep Sander Juhanson märkis, et RIAle on aasta esimese nelja kuuga antud pakiäriga seotud petukirjadest teada umbes 30 korda, mis aga ei näita tegelikke numbreid.

«Üks teavitus võib võrduda suurema libakirjade kampaaniaga, millega saadetakse sadu, kui mitte tuhandeid kirju,» lausus Juhanson. Ta lisas, et pandeemia ajal hoo sisse saanud e-poodidest tellimise tõttu pööravad kurjategijad sellesuunalistele pettustele suuremat tähelepanu. Samal ajal ei tea e-poest tellivad inimesed tihti kuigi hästi sellega kaasnevaid ohtusid.

«Pettuste läbiviimiseks loovad kurjategijad libalehti ja e-posti aadresse. Meie eesmärk on need lehed ja kogu nende taristu võimalikult kiiresti maha võtta, et kurjategijatel poleks võimalust inimest nöörida,» selgitas ekspert. «Ideaalse stsenaariumi korral oleks petuleht juba selleks ajaks, kui kasutaja kirjale reageerib, kas maha võetud või juurdepääs sellele piiratud.»