Rotary klubi tunnustas parimaid noori politseinikke ja koerajuhte

Rotary premeeris silmapaistvaid noori politseinikke ja koerajuhte tänavu juba 21. korda. Preemia said kuni kolmeaastase staažiga turvalisuse loojad ja koerajuhina tööd alustanud politseinik.

Parima noore koerajuhi tiitli pälvis Lääne prefektuuri koerajuht Birgit Karu ja tema kolmeaastane patrullkoer Jacki. Birgitile sai väga kiiresti selgeks, et teenistuskoera koolitamine on tõsine ülesanne, mis esitab kamaluga väljakutseid. Tänaseks on raske töö ennast kuhjaga ära tasunud, sest Jackist on saanud atesteeritud politseikoer, kes on aidanud leida nii hädasolijaid kui ka tagaotsitavaid.

Turvalisuse loomise eest saavad sellel aastal tunnustuse Narva politseijaoskonna patrullpolitseinik Richard Tartu, Ida sisekontrollitalituse uurija Julia Pimenova, Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Jekaterina Ehand ja Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude uurija Steven Ilves.

Rotary premeeris silmapaistvaid noori politseinikke ja koerajuhte tänavu juba 21. korda. FOTO: PPA

«Tallinna Rotary Klubil on hea meel, et meil on järjekordne võimalus premeerida ja toetada tublisid noori politseinikke. Oleme leidnud, et see on parim viis kuidas ühiskonnale tähtsat tegevust toetada, nähtavaks teha ja häid eeskujusid välja tuua,» lausus Tallinna Rotary klubi president Rein Leipalu.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul on noorte politseinike töö tunnustamine oluline ning aitab luua turvalisust tuleviku Eestis. «Lühikese tööstaaži vältel on noored teinud suuri tegusid, aidanud inimesi ja leidnud nutikaid lahendusi. Tallinna Rotary klubi tegevus noorte premeerimisel on märk sellest, et nende panust turvalisuse tagamisel on märgatud. Tunnustus on väärtus nii alustavate kolleegide kui kogu organisatsiooni jaoks,» sõnas peadirektor.