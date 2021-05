Radikaaliks hinnatud mees taotleb õigust Eestisse tulla

Enamiku elust Eestis elamisloaga elanud Sergei (nimi muudetud, pärisnimi on toimetusele teada) oli 2020. aasta augustis koos perega teel Ukrainast Eestisse, kui teda tabas Valgevene-Läti piiril šokk. Läti piirivalvur teatas talle, et tema Eesti elamisluba on tühistatud ja ta ei tohi Schengeni viisaruumi siseneda.