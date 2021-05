Teoorias siiski võimalik: baari vaid passiga

Oleme ministeeriumite sees teinud mitmeid ringe ja vaadanud ka õiguslikku raamistikku. See on samuti oluline. Väga tugev huvi on olemas ka ettevõtlussektori poolt. Näiteks ürituste korraldajatele on see küsimus akuutne. Minu jaoks on see vaktsineerimistõend vahend, et elukorraldust turvaliselt võimaldada. See ei ole kindlasti ühiskonda kaheks jagav [reeglistik], sest saame selle kasutuselevõtust rääkida alles siis, kui kõik soovijad saavad ennast vaktsineerida.