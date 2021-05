Internetikelmid petsid kolmelt ohvrilt välja üle 10 000 euro

Põhja prefektuuri teatel helistati 36-aastasele naisele Swedbanki telefoninumbrilt ning esitleti end finantskontrolli töötajana. Naisele öeldi, et tema kontolt on tehtud kahtlane ülekanne ja küsiti, kas naine tegi selle ise. Teataja kinnitas helistajale, et ei teinud ning seejärel öeldi talle, et makse tühistamiseks on vaja Smart-ID ligipääsu, mille naine helistajale ka võimaldas.