Politseijuht Elmar Vaher: ma ei ole valetanud

«Vilja Kiisleri saates oleksin ma pidanud täpsemalt selgitama oma mõtet. Aga ma ei ole kellelegi valetanud. Hinnangu, kuidas politsei on käitunud, saavad anda siseminister ja peaminister,» rääkis Vaher Vikerraadio saates «Uudis+».

Vaher ütles, et on juhtunust vestelnud nii siseminister Kristian Jaani kui ka peaminister Kaja Kallasega. Vaheri sõnul on ta kindel, et nende kahe usaldus on tal endiselt olemas.

«Kui neil oleks arvamus, et usaldus on kadunud, siis tuleb võtta vastutus. Aga täna julgen ma otsa vaadata kõigile ja öelda, et politsei on käitunud õigesti,» ütles ta.

Vaher ütles 15. aprillil Vilja Kiisleri saates Delfis, et «vaadates sündmusi maailmas ja eriti lähiriikides on kaitsepolitsei andnud ohuhinnangu, mis ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus». See vallandas skandaali, kus EKRE saadikud nõudsid välja ohuhinnangu ning sellega tutvumise järel leidsid, et Vaher on avalikkusele valetanud ja peaks ametist lahkuma.

Ka peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul ei ohustanud Toompeal koroonapiirangute vastu meelt avaldanud inimesed põhiseaduslikku korda.

Vaher ütles reedel Vikerraadios, et kaitsepolitsei ohuhinnangut ei maksa üle tähtsustada, sest sellest olulisem oli terviseameti ohuhinnang.

«Meie lähtusime kolmest ohuhinnangust. Terviseameti omast, mis oli kõige tähtsam. Teiseks politsei enda ohuhinnang ehk mida me teame varasemast kogemusest ja mida lugesime näiteks sotsiaalmeediast. Seal oli nii ähvardusi kedagi ära tappa, siseneda riigikogu hoonesse jne. Ja kolmandaks oli kaitsepolitsei ohuhinnang,» märkis ta.

Vaher ütles, et ta ei ole kordagi öelnud, et põhiseaduslik kord on ohus. «Olen öelnud, et võib tekkida oht. Toon võrdluse. Me kaitseme iga päev oma riigipiiri, mis on ka Euroopa Liidu ja NATO välispiir. Me loeme pidevalt avalikust meediast, milline julgeolekuoht ähvardab meid idanaabri poolt. Samas ei ole 30 aasta jooksul mitte ükski tank liikunud üle piiri. Aga me teeme teatavaid tegevusi, sest teame, et oht on olemas.»

Vaher lisas, et kapo dokument kirjeldas võimalikku tulevast ohtu, milleks peab Eesti politsei olema valmis.