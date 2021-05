Riho Terras aitas tütarlapse lennukile: asjaajamine ei tohi olla lahtritesse linnukeste märkimine

«Oli seal üks umbes 15-aastane tüdruk, keda ei tahetud lennukile lasta. Põhjuseks PCR testi sertifikaadi puudumine, kuigi test negatiivse tulemusega oli tal tehtud ja see ka digiloosse kantud. See sertifikaat lubati talle testimispaigast saata, kuid õigeks ajaks seda ei tulnud,» ütles Terras, lisades, et noor taheti seetõttu lennukist maha jätta.

Terras nentis, et temas tekitab tuska see, kui terve mõistuse asemel kasutatakse bürokraatiat, kuna test oli negatiivne, tõestus samuti olemas. Puudu oli vaid sertifikaat.

«Jabur situatsioon, sest noorena ei olnudki tal võimalik seda sertifikaati kuidagi viimasel hetkel hankida, sest süsteem selleks puudub. Pakkusin ennast vastutajaks, et ta ikkagi lennule pääseks. Niimoodi me seal väravas seletasime – võibolla ka mu hääl valjenes kohati natukene, kuid ma jäin siiski viisakaks, sest olukorras ei saa lihtsalt süüdistada oma kohustusi täitvat personali.»

Europarlamendi liige sõnas, et pole normaalne, et tekivad olukorrad, millele lahendust ei ole. «Tütarlaps ei olnud ise süüdi selles, et sertifikaat polnud õigeks ajaks saabunud. Kui lahendusi ei ole, siis peab olema võimalik neid leida, asjaajamine peab olema inimlik ja lahendustele, inimeste aitamisele orienteeritud – asjaajamine ei tohi olla lahtritesse linnukeste märkimine,» arvas Terras. Ta lisas, et tütarlaps pääses vaatamata olukorrale siiski lennukile.