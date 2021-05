Veel 1992. aastal suri statistikaameti andmetel Eestis tuhande elussündinu kohta 15,7 imikut, 2019. aastal oli see arv aga 1,6. Kuigi riigile on need lapsed vaid kurb arv statistikas, on see lapse kaotanud vanemale sõnulseletamatu kaotus. «Tol hetkel, kui sulle öeldakse, et sinu lapse süda ei löö, tol hetkel vajus kogu maailm kokku,» jagab Postimehega üks ema oma mõne aasta tagust kogemust.