EKRE pani piirilinna ahhetama

Larissa Olenina lausus Postimehele esiti, et tema samm ei vääri suuremat tähelepanu, kuid soostus siis pisut oma mõtteid avama. «Narva linnavolikogus kujunes lihtsalt olukord, et kui kuskile fraktsiooni ei kuulu, on väga ebamugav,» ütles 25 aastat kohalikus elus kaasa rääkinud poliitik. «Aleksei [Mägi] vajas toetust ja nii otsustasingi, et toetan kuni minu volituste lõppemiseni oktoobris inimesi, kes kuuluvad [EKRE] fraktsiooni või liituvad sellega.»