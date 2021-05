Maaomanik pani populaarse Saunja õpperaja kinni

Saunja õpperada hooldava Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets kinnitas, et õpperada on suletud, sest see kulges eraomanikele kuulunud maal. Oma avalduses RMK-le maaomanik Pajumetsa sõnul sulgemise põhjustest ei rääkinud. Pajumets lisas, et varem pole RMK saanud omanikult avaldusi või teateid probleemide kohta rajal.