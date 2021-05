Liimets: tänasel Euroopa päeval tähistame seni saavutatut ja vaatame tulevikku

«Täna saame lisaks Euroopa päeva tähistamisele rõõmu tunda ka Eesti edenenud majanduslikust heaolust, inimeste toimetuleku paranemisest, igapäevaelu arengust ja meie suurenenud rahvusvahelisest mõjukusest,» sõnas Liimets. «Euroopa Liidu tugevust on korduvalt proovile pandud – ka viimasel aastal –, kuid soov üksteist toetada ja ühiseid lahendusi leida on püsinud. Sel aastal aitab Euroopa päeva tähendust süvendada eesmärk vaadata kaugemasse tulevikku.»

Välisminister Liimetsa sõnul on kõigi meie inimeste osalemine Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil võtmetähtsusega. «Iga eestimaalane on ühtlasi ka eurooplane – seetõttu kutsun kõiki kaasa rääkima meie tuleviku üle. Pean oluliseks, et arutelusarjade planeerimisse kaasataks ka võimalikult palju noori, sest neil on värskeid ideid ning Euroopa tulevik puudutab kõige enam just neid.»