Paraku on just hästi säilinud ja haljasaladena hästi hoitud muldkindlustusvöönd komplektis ülejäänuga üks põhjusi, miks Tallinna vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandisse. Muidugi pole ju asi ainult selles, et rahvusvahelised eksperdid on meid tunnustanud ja oma klubisse võtnud, vaid tähtis on ka see, et me ise mõistaksime ja oskaksime hinnata neid väärtusi, mis meil on olemas. Hilisem kihistus ehk pargid on rajatud varasema ehk linnakindlustuste kihi peale, kuid olulised on mõlemad.