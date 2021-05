Eestlane Džomolungmal: «Nüüd jääb vaid puhata ja ilma oodata»

Läinud nädalal sooritas Melesk koos oma grupiga retke kolmandasse mäelaagrisse, kuhu tõusti esmakordselt. «Oli jube palav päev ja proovisime oma tipu suleülikondasid,» rääkis ta ja lisas, et spetsiaalses riietuses allatulek osutus palavuse tõttu üsna katsumusrohkeks. «Poolenisti tuleb see seljast maha koorida, kui allapoole hakkad jõudma.»

Vaatamata sellele, et koroonaviirusega nakatunute arv Nepalis püsib suur ning Covid hõrendab kümnete kaupa samuti Džomolungmal viibivate ekspeditsioonide ridasid, kantakse hoolt selle eest, et liigseid kontakte vältida, tervist säästa ning käesolevaks nädalaks kavandatud tiputõusud teoks teha. «Nüüd jääb vaid puhata ja ilma oodata,» tähendas Krisli Melesk.

Tema ekspeditsiooni juht Garret Madison raporteeris grupiga baaslaagrisse naastes, et esimesed ronijad, kelleks on teistele marsruuti ette valmistavad köiepanijatest šerpad, on sellel aastal maailma kõrgeimas tipus tänaseks juba ära käinud. «See on suurepärane uudis ja ilmgi paistab hea,» ütles Madison.