Miks on Tallinn maailmapärandi nimekirjas? Kindlusvöönditest siin ja mujal

Estonia vanalinnapoolse juurdeehitise plaan oli viimati avalikul arutusel 2009. aastal, millega tollase kultuuriministri Laine Jänese lennukas juurdeehitise rajamise etteaste ka lõppes. Skoone bastioni ümberehitamiskavad pole olnud vähem lennukamad, kuid ilmselt pole need kunagi realiseerumisele eriti lähedal olnud ning avalikku arutelu nende üle pole eriti ka tekkinud.

Seekord aga jagatakse kõrgel tasemel suuri ja konkreetseid rahanumbreid ning selle võrra on oht nendele kultuurimälestistena kaitse all olevatele ehitistele oluliselt suurem. Debatt uusehitiste (eriti muidugi Estonia juurdeehitise) üle on vilgas, kuid üsna vähe kohtab arutelu nendele uusehitistele kavandatud kohtade sobivuse üle. Kohad paraku asuvad Tallinna vanalinna muldkindlusvööndis, mis koos terve vanalinna muinsuskaitsealaga on nii Eesti kultuurimälestiste kui ka UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Mida aga kujutab endast see maailmapärandi nimekiri ning miks on see oluline nii maailmale kui ka meile?

Ülemaailmne kultuurimälu

Maailmapärandi nimekiri on UNESCO peetav rahvuslikku ja regionaalset mõõdet ületav kultuuri-, loodus- ja nende segapärandi koosluste nimekiri, milles hetkeseisuga on 1121 objekti 167 maalt. See ei tähenda, et seal on ainult šedöövrid (need muidugi ka), vaid seal on ka kooslusi, millel on oluline mõju rahvaste endi ja sedakaudu ka ülemaailmsele kultuurimälule. Nii on Varssavi vanalinna taastamine Teise maailmasõja järel nimekirjas eelkõige poola rahva ajaloolise mälu taastamise näitena.

Nagu paljudes muudeski UNESCOga seotud asjades, esineb ka selle nimekirjaga liitumisel ja ka seal püsimisel jäikust, bürokraatiat ning poliitilist kallutatust ja võrdsustamispüüet. Ometi on nii maailmapärandi objektide arvu riiklikest suurendamiskampaaniatest (Hiina, Iraan, Venemaa) kui ka nn Vana Maailma pärandi üleesindatusest (Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa) hoolimata tegu tõesti mälestiste ülemaailmse parima esindatusega, milles olemine on iga riigi kultuuri eest hoolitsemise ning seega ka tõsiseltvõetavuse üks indikaatoreid.

Sama kehtib ka kolme Balti riigi maailmapärandi ja Tallinna vanalinna kohta. Kindlasti oli kolmest riigist aastatel 1994–1997 nende pealinnadest mingi koosluse maailmapärandisse lisamisel poliitiline mõõde, kuid ometi on nende kõikide puhul tegu ka oluliste kultuurimälestistega.

Tallinna vanalinn on kooslus, mis tõesti rikastab maailmapärandit, põhinedes kolmele hästisäilinud osisele – keskaegne linnaruum ja tänavavõrk, keskaegsed linnakindlustised ning neid ümbritsev uusaegne muldkindlusvöönd. Kahe viimase puhul on oluline selgitada, et nii linnamüüri kui ka muldkindlusvööndi säilivus on maa peal umbes pool algsest mahust, kuid maa sees suurusjärgus 90 protsenti – seega on Tallina vanalinna maapõu tulvil mälestiste osi, mis õige eksponeerimise korral rikastaksid oluliselt nii linnamüüri kui ka muldkindlusvööndit.

Terviku säilitamine