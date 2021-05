Põllumajandusmuuseum avab põllumajandustehnika mudelite näituse

Kõige rohkem mudeleid on pärit Saksamaalt, lisaks Taanist, Soomest, Rootsist, Poolast, Lätist, Ukrainast, Valgevenest, Ameerikast, Venemaalt. Eestis teeb Kalinin tihedat koostööd 35 firmaga. Kogusse otsib ta eelkõige nende masinate minikoopiaid, mis Eestis töötavad. Või siis selliseid, mis on unikaalsemad ja mida on vähe toodetud. Praeguseks on tema kogus üle tuhande mudeli ja kollektsiooni maksumus on Janek Kalinini sõnul võrreldav keskklassi sõiduauto hinnaga.