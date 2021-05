Kahe tooli seaduse laiendus toob eurosaadikud volikogudesse

Eesti eurosaadikute seas kohtab volikogudesse kandideerimise võimaluse suhtes vastakaid seisukohti. Yana Toom ja Urmas Paet on arvamusel, et kahe esinduskogu tööd saab ühitada. Allar Jõks leiab, et MEPide dessant volikogudesse annab tunnistust erakondade lühikesest pingist. FOTO: Pm Arhiiv/Kollaaž