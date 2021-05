Seksi ostmine keelu alla? Seksitööle kavaldatud naised vajavad Eesti meeste eest kaitset

MTÜ Eluliini juhatuse liikme Eda Möldri sõnul on MTÜ sees seksi ostmise keelustamisest räägitud juba pikka aega, sest Eestis on viimastel aastatel toimunud suur muutus. Nimelt on Eesti muutunud viimastel aastatel inimkaubanduse sihtriigiks. See tähendab, et kui varem viidi ohvreid Eestist välisriikidesse, siis nüüd tuuakse inimkaubanduse ohvreid Eestisse.

MTÜ peab seadust vajalikuks, et abistada ja kaitsta ohvreid ning et selleni oleks lihtsam jõuda õigel ajal. «Prostitutsioon ja inimkaubandus käivad käsikäes, nad on väga põimunud ja neid on raske eraldi käsitleda. Selle tõttu ongi mõtet teha see seadusemuudatus,» sõnab Mölder ning lisab, et enim võibki see seadus puudutada ühiskonna nõrgemaid. «Meie eesmärk on kaitsta noori ja neid, kes on ehk erivajadusega, puudega, kelle arusaamine olukorrast, kuhu neid pannakse, on väga nõrk. Inimkaubandusvastase konventsiooni kohaselt on haavatavaks sihtrühmaks ka näiteks väikese lapsega noored emad.»