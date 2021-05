Bolti särtsurattad jõudsid viimaks Rakveresse

Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi kõrval on Rakvere neljas linn Virumaal, kus teenust on võimalik kasutada. Rakverlased ja linna külalised saavad kaherattalisi iseliikuvaid sõiduvahendeid üürida tosinas eri punktis.

Rakvere abilinnapea Kert Karus lausus, et Bolti tulek oli oodatud. Omavalitsus vaatas välja sobivad parkimispunktid ning sõlmis koostöölepingu, kõik ülejäänu on teenuseosutaja korraldada.

«Läbirääkimisi on pikalt peetud ja koroona pani vahepeal asja ootele, aga mina tunnen sellest võimalusest ainult rõõmu. Nii, nagu on Narvas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ja Tartus, on see samamoodi nüüd Rakveres,» kõneles Karus. «Linna külalistel avaneb hea võimalus tõukeratastega sõites teha linnaga tutvust. Ka kergliiklusteid on meil piisavalt, et turvaliselt ringi sõita.»