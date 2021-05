Mälu instituut kutsub jäädvustama repressioonidega seotud paiku

Peaminister ütles konkursi teemalises videopöördumises, et kuigi 1941. aasta juuniküüditamisest on möödas juba mitu inimpõlve, puudutab mälestus küüditamisest Eesti inimesi lähedalt.

«On oluline, et me mäletaks ja meeles peaks. Et me ei unustaks mälestust oma esivanematest, kes öö hakul pidid jätma oma kodud ning vägivalla ähvardusel lahkuma kõigest, mis tuttav ja kallis. Vaid mälestades saame vältida sellise julmuse taaskordumist. Vabadus ei ole iseenesest mõistetav ja seda tuleb kõrgelt hinnata,» ütles Kallas.

Küüditamise valu on tabanud ka peaministri perekonda. „Igal perel on rääkida oma lugu, nii ka minul – 72 aastat tagasi, märtsis küüditati minu vanaema, vanavanaema ja ema, toona vaid kuuekuune beebi. Neil vedas, nemad jäid ellu ja naasid pärast 10 aastat pagendusest tagasi Eestisse, kuid paljud eestlased jätsidki Siberi pakases oma elu,“ sõnas ta.

«Nii nagu iga inimene ja mälestus temast on hindamatu, on väärtuslikud ka mälupaigad ja mälestuskivid, mis aitavad meenutada ammuseid raskeid aegu ning teha omad järeldused, et traagilised sündmused tulevikus enam kunagi ei korduks. Need paigad on sageli väga erilised ja kaunid ning võimaldavad rakendada kogu autori loovust. Jääme ülesande lahendusi põnevusega ootama,» ütles ta.