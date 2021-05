Meestel tuleb enne suurt pidu veel aastake isekeskis tantsu vihtuda

«Esialgu soovisime kangesti teha sellel aastal ja lükkasime peo juuni algusest augusti, aga ei ole võimalik. Tuleb välja, et ka selleks ajaks ei anta meile väga lootust,» tõdes meeste tantsupeo peaprodutsent Madis Orav, viidates riigis valitsevale heitlikule terviseolukorrale ning sellest tulenevalt korraldamise liigsele keerukusele. «Nii ta on, aga mis seal ikka – neid üritusi, mida sellel aastal ei toimu, on päris palju. Mingi erilise uudisega seetõttu tegemist ei ole.»

Sündmuse idee autor ja pealavastaja Maie Orav, kes tähistab selle kuu lõpus väärikat 80. juubelit, lausus, et ta on südamest tänulik igale poisile ja mehele, kes oli valmis juba sel aastal tantsima tulema. «Samas olen kindel, et tuleval aastal on mehed veelgi rohkem väge ja tahet täis,» ütles Maie Orav.