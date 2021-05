Kantsler Jonatan Vseviov käis okupeeritud Krimmi piiril

«Ukraina julgeolek on Euroopa julgeolek. Eesti ei tunnusta iialgi Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist. On oluline siin kohapeal käia ning oma silmaga tunnistada, kuidas Krimmi eraldab vabast maailmast asfaldile tõmmatud punane joon ja selle taga olev okastraat,» ütles Vseviov Kalantšaki halduspiiripunktis.

Kolmapäeval toimusid kohtumised ka Zaporižžja oblasti tööstusjuhtidega ning Eesti tulevase aukonsuli Juri Kunajeviga. Kantsler Vseviov rõhutas, et Ukraina majanduslik potentsiaal on tohutu, seda on kõikjal silmaga näha.