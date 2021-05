Digiregistratuur: järjekorras olid nii vaktsiinihuvilised kui ka eriarstile ootajad

Eile hommikul kommenteeris tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK), et inimesed saavad sisse, aga on ootejärjekord. «Jah, oleme loonud patsiendiportaali digitaalse ootejärjekorra, et anda inimestele infot, mitmendad nad vaktsineerimise aja broneerimisel on ja kui kaua selleks aega kulub,» selgitas Postimehele TEHIKu kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht. «See on dünaamiline lahendus ja järjekorra pikkus muutub vastavalt sellele, kuidas inimesed liituvad või järjekorrast lahkuvad,» kirjeldas Engelbrecht.