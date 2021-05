Neljapäeval registreeris end vaktsineerimisele 14 000 inimest

«Meie enda kesksüsteem oli algselt häälestatud, et kuskil 5000 kasutajat korraga. Praegu on see kuskil 3000 kasutajat korraga, sest näha oli, et muidu nende päringud ei saanud enam vastuseid, mis läksid tervishoiuteenuse osutaja poole,» lausus Reinhold.

«Mul on selle üle, nii küüniliselt kui see ka ei kõla, omamoodi hea meel. See näitab, et meie soostumus vaktsiini saada on kõrge, mis tähendab, et augusti lõpuks 70-protsendine eesmärk on täidetav,» lausus Seer.