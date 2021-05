Intervjuu ⟩ Jüri Ratas vastab: kuidas said joogid autosse?

Tellijale

Üleeile ilmus Eesti Ekspressis lugu teie poolt peaministrina tehtud kulutustest. Üks episood, mis välja toodi, oli sõit Saaremaale: kolme päeva peale kulus 12 000 eurot rahva raha. Kas delegatsioon oli teie hinnangul parajas suuruses või oleks see võinud olla väiksem?

Jah, see ringreis oli Muhu, Kõinastu, Saaremaa ja Abruka. Olid erinevad tööalased kohtumised. Delegatsioonis oli kõigil oma roll.

Ööbisite Pädaste mõisas, mis on üks kallimaid hotelle Eestis. Kas selline mõtteviis, et tuleb valida alati parim ja kalleim, iseloomustab teie tegevust laiemalt?

Ma tegin seda tööd südamega, 24/7, vastutuse ja rõõmuga. Kui arvata, et Jüri Ratas valis hotelle, siis nii see ei olnud. On olemas riigikantselei, protokolliosakond, kes peaministri tööd alati toetab.

Selle ringreisi jooksul kasutasite merel purjetamiseks 1500-eurost alust. Pakuti alkoholi, toimus toitlustamine. Kas see oli vajalik?

Sellel hetkel (purjetamise ajal – toim) oli meil söögikord. Mis alus see on, polnud Jüri Ratase otsustada. Aga Abrukale muudmoodi ei saa, kui on vaja alust kasutada.

Kas see oli tore ringreis? Kas teil oli lõbus?