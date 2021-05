Kaido Höövelson promob Aasias hasartmänge

Aprilli lõpus Noblessneri sadamalinnakus üles võetud klipis reklaamib Höövelson krüptovaluutal põhinevat mängu, mida mängides on võimalik võita mitu Tesla elektriautot.

Videoski muutub hiiglasekasvu mehe istumise all olev vana Moskvitš võidu järel ühtäkki uhiuueks Teslaks.

Kaido Höövelson märkis, et Heathmont Group tegi talle ettepaneku hakata brändisaadikuks ja klipis kaasa lüüa, kuna mainitud firma tegutseb peaasjalikult Eestis. Höövelson on aga igati sobiv persoon, kuivõrd ta kõnetab väga edukalt Aasia inimesi.

Kuigi maailma esimese ja suurima krüptovaluutadel põhineva operaatori sõsarfirma esindus asub siinmail, on sedasorti hasartmängud Eestis teatavasti keelatud. Nii näebki nimetatud reklaami üksnes välismaal.

Olgu mainitud, et ettevõte paneb omalt poolt õla alla paljudele spordiga seotud ettevõtmistele. Nimekatest jalgpalliklubidest tehakse koostööd näiteks Londoni Arsenali ja ka Southamptoni klubiga.

Jaapanis arvukates telereklaamides, aga ka seal tehtud filmides, seriaalides, telešõudes ja teatrietendustes kaasa löönud Kaido Höövelson tähendas, et ettevõttel on Aasias väga palju kliente, mistõttu mõlgutatakse juba järgmiste reklaamide mõtteid. «Tulekul on veel kaks-kolm projekti,» nimetas ta.