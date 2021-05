Kaitseinvesteeringute keskuse juhiks saab Magnus-Valdemar Saar

Kaitseminister Laaneti sõnul on RKIK-i direktori töö vastutusrikas ning äärmiselt oluline, sest vastutada tuleb kaitseväelaste ja kaitseväe varustatuse eest: «Varustatus koos mehitatusega loob reaalse sõjalise jõu, sest sõdur ilma saabaste, kiivri ja relvata lahingusse minna ei saa ning vaenlast ei heiduta,» kirjeldas minister ja lisas, et senine direktor on teinud oma tööd silmapaistvalt ja efektiivselt.