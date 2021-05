Terviseametil on õigus küsida ürituse korraldajalt (meelelahutusasutustelt) osalenute andmeid, eeldusel, et korraldajal on need isikustatult olemas (näiteks klient on pileti ostmisel kasutanud kliendikaarti). Neid andmeid võib terviseamet küsida ainult selleks, et tuvastada seansil osalenu lähikontaktsed. Eeldatavasti pole vaja kõigi üritusel osalenute andmeid.