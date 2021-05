KHN: eelarvekärped tooksid paratamatult kaasa kohtuasjade venimise

Siiani on Eesti kohtutes menetlusaeg üks Euroopa kiiremaid, ent viimasel aastal on eeskätt tsiviilasjade, aga ka haldusasjade arv jõudsalt tõusnud.

«Vähemasti senise jõudluse säilitamiseks tuleks anda kohtutele lisaressurssi täiendavate kohtunikukohtade ja kohtuametnike näol. Vastutustundetu on praegu rääkida kohtusüsteemi eelarve võimalikust kärpimisest,» lisas Kõve ning rõhutas, et kohtupidamise tõhus toimimine on seaduse alusel riigi ülesanne ja seda peab eelarve kujundamisel ka selgelt arvestama.

Istungil olukorda selgitanud justiitsminister Maris Lauri tõdes, et valitsus on kokkuhoiukohti otsides väga raskes seisus. «Ka justiitsvaldkonnas on vaid keerulised valikud. Kuid enne kärbetest rääkimist peame keskenduma arendustele ja usun, et just digitaliseerimise, aga ka seadusandlike võimaluste kasutamisega, näiteks kohtute vahel töökoormuse jagamisega, saame olemasolevat ressurssi tänasest paremini kasutada. Meie vara on inimesed ja nende hoidmiseks tuleb pingutada,» ütles Lauri.