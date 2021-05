Vaktsiinivastased hoiavad haiglajuhte kahvlis

Adlas on printsipiaalne. Tallinna kiirabis on vaktsineerimisega lood märksa paremad kui Eesti meedikute seas tervikuna: 525 töötajast on end vaktsineerida lasknud 95 protsenti. Seega käib hoiatus tööleping üles öelda Adlase sõnul 25–30 inimese kohta. See arv ei ole kindel, sest veel selgi nädalal korraldati kiirabis vaktsineerimispäev ja mõni senistest põhimõttelistest keeldujatest võis siiski lasta endale vaktsiinisüsti õlavarde teha.