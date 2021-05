Andres Parmas: potentsiaali per**e minna on kõvasti!

Seitse protsenti peavad kõik tegevuskulusid kokku tõmbama. Jama on selles, et prokuratuuri eelarve on 16 miljonit eurot, millest jämedalt kuus miljonit on prokuröride palgad, mis tulevad seadusest, neli miljonit tuleb maksta Riigi Kinnisvara ASile (RKAS). RKASi üürimakse on ebamõistlikult kõrge, aga meil ei ole võimalik sellest loobuda ja meil ei ole mingit positsiooni, et seda väiksemaks kaubelda. Tegelikult on see nullsummamäng. Ülejäänud raha prokuratuuri eelarves on see, millest on võimalik kärpida. Järelikult kärbe on meie jaoks 15–16 protsenti. Meie organisatsioonis ei osteta 12 tonni (12 000 euro – toim) eest nädalavahetuseks jooki ja sööki, nagu mõnes muus tähtsas riigiametis (peaminister Jüri Ratase aegne riigikantselei – toim).