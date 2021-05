Rohelised ja LGBT+ kogukond annavad riigikogule üle allkirjad perekonnaseaduse muutmise toetuseks

Erakonna esinaise Züleyxa Izmailova sõnul näitab kogutud allkirjade hulk, et inimestele on perede võrdne kohtlemine oluline. «Rohelised soovivad rahvusvahelisel perede päeval kinnitada oma toetust kõigile perekondadele. Kõigil Eesti peredel on põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. On aeg, et ka riik lõpuks ometi tunnustaks seda,» ütles ta.