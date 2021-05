Vastseliina maarahva laat jääb taas pidamata

Juba märtsikuus kinnitas laada korraldaja Ivar Traagel, et otsuse tegemist lükatakse edasi nii kaua, kuni vähegi võimalik. Küll aga ei hakata laata korraldama liiga piiratud tingimustes, sest nii ei oleks asjal mõtet. «Kindlasti ei suuda me tagada seda, et laseme ainult mingi kindla arvu inimesi laadale ja kontrollime nende hajutatust. Ka ei ole mõeldav, et müüjate paigutamisel saab järgida kahemeetrise vahe hoidmise reeglit või et toitlustust pakkuvate müüjate juures oleksid inimesed järjekorras või siis einestades piisavalt hajutatult. Laat on meelelahutus ja tore kauplemine. Kui inimene ei saa ennast siin vabalt tunda, siis ei ole see enam laat ja selle korraldamisel ei ole sellisel kujul mõtet,» selgitas Traagel tol korral plaane tehes ja kinnitas, et valmidus laada pidamiseks on igati olemas ja 70 protsendi ulatuses kultuuriprogrammi paigas.