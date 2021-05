Päästjad kustutasid Rakveres Tsentrumi keskuses puhkenud põlengu

Et tegu on suure hoonega, kus kunagi tegutses kaubanduskeskus ja praegu on alles üksikud rentnikud, reageeriti väljakutsele kümmekonna masinaga: Rakvere ja Kunda komandost sõitsid kohale neli põhi- ja kaks paakautot, redelauto, samuti Kadrina vabatahtlikud päästjad ning ka operatiivkorrapidaja.