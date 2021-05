Eestlased lisavad hoogu brittide heategevusprojektile

Teist aastat korraldatava õilsa ettevõtmise läbiviimisega on seotud samuti eestlased, Londoni lähistel elavad vennad Meelis ja Madis Mälgand. Vendadest noorem, omaaegsete bändide Bio Est Rock ja D Gän liige Madis Mälgand istub Eesti esindajana ühetunniseks sessiooniks trummide taha Drumathoni viimasel päeval, 22. mail.

Drumathonil osaleb teiste seas hulk maailmanimega bändide trummareid: Will Champion (Coldplay), Christian Eigner (Depeche Mode), Jason Cooper (The Cure), Derrick McKenzie (Jamiroquai), Cherisse Osei (Simple Minds), Roger Taylor (Duran Duran), Jon Moss (Culture Club).

Drumathon Live korraldustiimi kuuluv Meelis Mälgand lausus, et kuigi koroonaviirus on sarnaselt mullusega endiselt kõneteema ja nende tähelepanu keskmes on peamiselt NHS, siis otsustati tänavu kasusaajate hulka laiendada ning panna õlg alla mitmele Ühendkuningriigis vaimse tervisega tegelevale heategevuslikule organisatsioonile.