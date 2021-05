«See on kindlasti kõige keerulisem kiri, mille ma olen kunagi pidanud välja saatma,» alustas kaptsen Vasar. Nädala lõpus kutsus kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem enda jutule ning teavitas, et alates 1. septembrist on orkester täies koosseisus koondatud.