Paet kaitseväe orkestri koondamisest: sümbolite kallale minek ei ole mõeldav

«See ei saa olla ei mõeldav ega tehtav, et aastal 2021 minnakse sümbolite kallale ja neid kaotama. Sümbolite kallale ei mindud ka palju keerulisematel aegadel. Kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult Nõukogude okupatsioon,» ütles Paet.

Tema sõnul tuleb end kokku võtta ja see teistsugune lahendus leida. Paet märkis, et kaitseväe kodulehel on järgmine tsitaat - «Sõjavägi ilma relvadeta on jõuetu, sõjavägi ilma puhkpillimuusikata on hingetu». —Hannes Walter, 2000.